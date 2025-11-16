Определились финалисты Итогового турнира ATP — 2025
На Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине (Италия) завершились матчи стадии полуфинала, по итогам которых были определены участники финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфиналов, а также с парой финалистов.
Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Одиночный разряд. Результаты полуфиналов:
- Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 6:1.
- Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:4.
Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Одиночный разряд. Финал:
- Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Янник Синнер является действующим чемпионом Итогового турнира. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4).
