Определились финалисты Итогового турнира ATP — 2025

Комментарии

На Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине (Италия) завершились матчи стадии полуфинала, по итогам которых были определены участники финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфиналов, а также с парой финалистов.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Одиночный разряд. Результаты полуфиналов:

  • Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 6:1.
  • Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:4.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Одиночный разряд. Финал:

  • Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Янник Синнер является действующим чемпионом Итогового турнира. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4).

