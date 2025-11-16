Скидки
Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP?

Комментарии

На Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине (Италия) завершились матчи стадии полуфинала. В матче за титул сразятся два лидера мирового рейтинга — шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP?

В полуфинале Алькарас одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, Синнер был сильнее австралийца Алекса де Минора. Для Карлоса этот финал станет первым в карьере на Итоговых турнирах, для Янника — третьим.

