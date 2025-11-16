Скидки
Теннис

Алькарас впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира АТР

Алькарас впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира АТР
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира АТР. В полуфинале соревнований в Турине (Италия) Алькарас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Ранее Алькарас выходил в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2023, где он уступил сербу Новаку Джоковичу (3:6, 2:6). На турнире в 2024 году он не смог выйти из группы, одержав на данном этапе соревнований одну победу. Алькарас был сильнее российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8) и потерпел поражение от немца Александра Зверева и норвежца Каспера Рууда.

За чемпионский титул Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Карлос Алькарас поспорит с действующим победителем соревнований итальянцем Янником Синнером.

