Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира АТР. В полуфинале соревнований в Турине (Италия) Алькарас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4.
Ранее Алькарас выходил в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2023, где он уступил сербу Новаку Джоковичу (3:6, 2:6). На турнире в 2024 году он не смог выйти из группы, одержав на данном этапе соревнований одну победу. Алькарас был сильнее российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (10:8) и потерпел поражение от немца Александра Зверева и норвежца Каспера Рууда.
За чемпионский титул Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Карлос Алькарас поспорит с действующим победителем соревнований итальянцем Янником Синнером.
