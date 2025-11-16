«Оба будем играть на максимуме». Алькарас — о предстоящем финале с Синнером в Турине

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Итогового турнира АТР – 2025 в Турине с итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча состоится 16 ноября.

– Финал мечты — против Янника. Или ты бы предпочёл кого-то другого?

– Нет, конечно, здорово играть с Янником. Если бы это был кто-то другой — я бы, честно говоря, тоже не расстроился (смеётся), но это круто. Благодаря ему я стараюсь подходить к матчу по-другому. Более сфокусированным. Я знаю, что должен играть свой план «А», если хочу его обыграть, если хочу выиграть турнир. Думаю, мы оба будем играть на максимуме. Это будет здорово и для нас, и для зрителей. Прекрасно видеть Янника Синнера ещё в одном финале в этом году.

– Какую атмосферу ты ожидаешь?

– Почти как на Кубке Дэвиса (улыбается). Думаю, весь стадион будет поддерживать его. Я к этому готов. Надеюсь, по крайней мере, три-четыре человека на трибунах будут болеть за меня (улыбается). У меня здесь будут друзья. Надеюсь, я услышу их громче, чем остальную публику. Но это будет весёлая и интересная атмосфера, которую стоит прочувствовать хотя бы раз, – сказал Алькарас в интервью на корте после полуфинального матча турнира.