«Оба будем играть на максимуме». Алькарас — о предстоящем финале с Синнером в Турине
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Итогового турнира АТР – 2025 в Турине с итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча состоится 16 ноября.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

– Финал мечты — против Янника. Или ты бы предпочёл кого-то другого?
– Нет, конечно, здорово играть с Янником. Если бы это был кто-то другой — я бы, честно говоря, тоже не расстроился (смеётся), но это круто. Благодаря ему я стараюсь подходить к матчу по-другому. Более сфокусированным. Я знаю, что должен играть свой план «А», если хочу его обыграть, если хочу выиграть турнир. Думаю, мы оба будем играть на максимуме. Это будет здорово и для нас, и для зрителей. Прекрасно видеть Янника Синнера ещё в одном финале в этом году.

– Какую атмосферу ты ожидаешь?
– Почти как на Кубке Дэвиса (улыбается). Думаю, весь стадион будет поддерживать его. Я к этому готов. Надеюсь, по крайней мере, три-четыре человека на трибунах будут болеть за меня (улыбается). У меня здесь будут друзья. Надеюсь, я услышу их громче, чем остальную публику. Но это будет весёлая и интересная атмосфера, которую стоит прочувствовать хотя бы раз, – сказал Алькарас в интервью на корте после полуфинального матча турнира.

