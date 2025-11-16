Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 15 ноября

В ночь с 15 на 16 ноября в итальянском Турине продолжился Итоговый турнир ATP — 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Полуфиналы. Результаты 15 ноября:

Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 6:2.

Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:4.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Полуфиналы. Результаты 15 ноября:

Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — 4:6, 3:6.

Джо Солсбери (Великобритания)/Ник Скупски (Великобритания) — Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания) — 6:7, 6:3, 1:0.

