Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 15 ноября: как сыграли полуфиналисты Алькарас, Синнер, Оже-Альяссим, де Минор

Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 15 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября в итальянском Турине продолжился Итоговый турнир ATP — 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Полуфиналы. Результаты 15 ноября:

Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 6:2.
Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:4.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Полуфиналы. Результаты 15 ноября:

Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — 4:6, 3:6.
Джо Солсбери (Великобритания)/Ник Скупски (Великобритания) — Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания) — 6:7, 6:3, 1:0.

Календарь Итогового чемпионата АТР (одиночный, мужчины)
Сетка Итогового чемпионата АТР (одиночный, мужчины)
Календарь Итогового турнира ATP (парный разряд)
Сетка Итогового турнира ATP (парный разряд)
Материалы по теме
Синнер — опять в финале Итогового. Он повторил редчайшее достижение Федерера и Джоковича
Синнер — опять в финале Итогового. Он повторил редчайшее достижение Федерера и Джоковича

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android