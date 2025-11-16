Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 16 ноября
Сегодня, 16 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Пройдут финалы в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня финальных соревнований года.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Финал. Расписание 16 ноября (время московское):
- 20:00. Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Финал. Расписание на 16 ноября (время московское):
- 17:00. Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Джо Солсбери (Великобритания)/Ник Скупски (Великобритания).
