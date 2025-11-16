Скидки
Теннис

Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 16 ноября

Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 16 ноября
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Пройдут финалы в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня финальных соревнований года.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Финал. Расписание 16 ноября (время московское):

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Финал. Расписание на 16 ноября (время московское):

  • 17:00. Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Джо Солсбери (Великобритания)/Ник Скупски (Великобритания).
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
