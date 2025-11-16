«Не хочу в это верить». Карлос Алькарас назвал Янника Синнера фаворитом финала Итогового

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем финальном матче Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Играть против Янника в зале — одно из лучших и самых сложных испытаний, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться в теннисе. Думаю, у него победная серия из 30 или 31 матча. Мы играем в зале, перед его родными трибунами. Это ещё больше усложняет игру против него. Посмотрим, но я готов принять вызов и показать отличный теннис.

То, что я первая ракетка мира, означает, что я играл очень хорошо весь сезон, на всех покрытиях. Он играет лучше в зале, и матч будет перед его болельщиками. Не хочу в это верить, но я бы сказал, что он фаворит», — приводит слова Алькараса Punto de Break.