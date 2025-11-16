Карлос Алькарас — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало финала Итогового турнира

Сегодня, 16 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) состоится заключительный игровой день Итогового турнира ATP. В матче за титул встретятся шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Встреча начнётся не ранее 20:00 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Янник Синнер.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.