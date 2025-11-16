ATP анонсировала финал Алькарас — Синнер в стиле сериала «Очень странные дела»

ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) опубликовала постер в преддверии финала Итогового турнира ATP — 2025 в Турине (Италия). В матче за титул сразятся шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Картинка выполнена в стиле знаменитого американского научного-фантастического сериала «Очень странные дела».

«Соперничество из другого измерения. Кто готов к финалу сезона-2025?» — подписали пост в соцсетях ATP.

Фото: Соцсети ATP

Матч Алькараса и Синнера начнётся не ранее 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала.