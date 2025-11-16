«Рейтинги не лгут. Они лучшие, это факт». Оже-Альяссим о доминировании Алькараса и Синнера

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оценил лидерство первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в современном мужском теннисе.

«Рейтинги не лгут. Они два лучших игрока, это факт. У них разные стили игры, но оба оказывают огромное давление на соперников по-своему. Нет нужды объяснять, как они играют; мы все это знаем. Мы наблюдали за их игрой последние несколько лет. Мы знаем, чего ожидать. Они продолжают доказывать свою силу и играть хорошо, поэтому мы должны отдать им должное», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

Оже-Альяссим дебютирует в топ-5 мирового рейтинга по окончании Итогового турнира ATP — 2025.