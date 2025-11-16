Оже-Альяссим: Алькарас играет на головокружительной скорости, это самое сложное
Поделиться
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о силе шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Канадец проиграл ему в полуфинале Итогового турнира в итальянском Турине со счётом 2:6, 4:6.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Для игрока, который делал всё так хорошо, я помню, что три или четыре года назад все говорили: «Подача, подача! Невероятная подача!» Он делал это великолепно. Остальные элементы его игры всегда были на высоком уровне. Он может менять направление обоих ударов, давит на тебя по-другому, ты не знаешь, чего ожидать. Он играет на головокружительной скорости, я думаю, это было самым сложным», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
12:10
-
11:53
-
11:39
-
10:42
-
10:30
-
10:17
-
10:06
-
09:30
-
09:19
-
01:29
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:07
-
00:05
-
00:01
- 15 ноября 2025
-
23:47
-
23:37
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:02
-
21:48
-
21:44
-
21:13
-
20:49
-
20:44
-
20:07
-
19:52
-
19:51