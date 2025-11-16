Скидки
Оже-Альяссим: Алькарас играет на головокружительной скорости, это самое сложное

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о силе шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Канадец проиграл ему в полуфинале Итогового турнира в итальянском Турине со счётом 2:6, 4:6.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Для игрока, который делал всё так хорошо, я помню, что три или четыре года назад все говорили: «Подача, подача! Невероятная подача!» Он делал это великолепно. Остальные элементы его игры всегда были на высоком уровне. Он может менять направление обоих ударов, давит на тебя по-другому, ты не знаешь, чего ожидать. Он играет на головокружительной скорости, я думаю, это было самым сложным», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

