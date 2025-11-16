Оже-Альяссим: Алькарас играет на головокружительной скорости, это самое сложное

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о силе шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Канадец проиграл ему в полуфинале Итогового турнира в итальянском Турине со счётом 2:6, 4:6.

«Для игрока, который делал всё так хорошо, я помню, что три или четыре года назад все говорили: «Подача, подача! Невероятная подача!» Он делал это великолепно. Остальные элементы его игры всегда были на высоком уровне. Он может менять направление обоих ударов, давит на тебя по-другому, ты не знаешь, чего ожидать. Он играет на головокружительной скорости, я думаю, это было самым сложным», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.