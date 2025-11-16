Карлос Алькарас — Янник Синнер: история противостояния перед финалом Итогового турнира
Сегодня, 16 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) состоится заключительный игровой день Итогового турнира ATP. В матче за титул встретятся шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Счёт личных встреч — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последних десяти очных матчей теннисистов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Янник Синнер.
