Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Швёнтек: что бы ни случилось, Ига уже легенда

Тренер Швёнтек: что бы ни случилось, Ига уже легенда
Комментарии

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, оценил сезон своей подопечной в сезоне-2025, отметив значимость победы на Уимблдоне-2025.

«Что бы ни случилось, Ига уже легенда. Сезон 2025 года навсегда останется особенным. Можно выиграть десять титулов за год, но победа на Уимблдоне и то, как она была достигнута, будут помнить долгие годы. Никто не сможет у неё этого отнять; это было самое яркое выступление Иги», — приводит слова Фиссетта Punto de Break.

В финале Уимблдона Швёнтек одержала разгромную победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:0, 6:0.

Материалы по теме
«Ига хочет быть лучшей в мире». Вим Фиссетт — о целях Швёнтек на сезон-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android