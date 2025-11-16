Тренер Швёнтек: что бы ни случилось, Ига уже легенда

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, оценил сезон своей подопечной в сезоне-2025, отметив значимость победы на Уимблдоне-2025.

«Что бы ни случилось, Ига уже легенда. Сезон 2025 года навсегда останется особенным. Можно выиграть десять титулов за год, но победа на Уимблдоне и то, как она была достигнута, будут помнить долгие годы. Никто не сможет у неё этого отнять; это было самое яркое выступление Иги», — приводит слова Фиссетта Punto de Break.

В финале Уимблдона Швёнтек одержала разгромную победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:0, 6:0.