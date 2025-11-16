«Сексуальна и свободна». Паула Бадоса отметила 28-й день рождения

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии со своего дня рождения. 15 ноября ей исполнилось 28 лет.

Фото: Из личного архива Бадосы

«Глава 28, поехали! Сердце полное… Спасибо тем, кто сделал день таким особенным. Люблю вас», — написала Бадоса.

Фото: Из личного архива Бадосы

Фото: Из личного архива Бадосы

На одном из фото Бадоса держит ленту с надписью «сексуальна и свободна».

Фото: Из личного архива Бадосы

Паула Бадоса досрочно завершила сезон-2025 после «тысячника» в Пекине (Китай), где снялась в матче третьего круга. На протяжении всего сезона испанку беспокоили травмы. Её лучшим результатом в 2025 году стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025.