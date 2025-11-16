Арина Соболенко показала, как плавает с акулами в море

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала видео с плавания с акулами в открытом море на отдыхе.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Последним в 2025 году официальным турниром для Соболенко стал Итоговый чемпионат WTA. Арина без поражений дошла до финала, однако в решающем матче проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).