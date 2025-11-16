Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас готов завершить карьеру с 23 титулами ТБШ. Это на один меньше, чем у Джоковича

Алькарас готов завершить карьеру с 23 титулами ТБШ. Это на один меньше, чем у Джоковича
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что будет готов завершить карьеру с 23 мэйджорами, что на один меньше, чем у рекордсмена серба Новака Джоковича. Сейчас Карлосу Алькарасу 22 года.

— Если бы сейчас у меня была бумажка с надписью «23 турнира Большого шлема», на один меньше, чем у Джоковича, подписал бы?
— Без колебаний. 23? Прямо сейчас. В конце концов, нужно быть реалистом. Да, я хочу выиграть больше всех, хочу превзойти Джоковича и его 24, но 23… 23, мы говорим, верно? Без шуток, согласен, — приводит слова Алькараса COPE.

Материалы по теме
«Не хочу в это верить». Карлос Алькарас назвал Янника Синнера фаворитом финала Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android