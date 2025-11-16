Алькарас готов завершить карьеру с 23 титулами ТБШ. Это на один меньше, чем у Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что будет готов завершить карьеру с 23 мэйджорами, что на один меньше, чем у рекордсмена серба Новака Джоковича. Сейчас Карлосу Алькарасу 22 года.

— Если бы сейчас у меня была бумажка с надписью «23 турнира Большого шлема», на один меньше, чем у Джоковича, подписал бы?

— Без колебаний. 23? Прямо сейчас. В конце концов, нужно быть реалистом. Да, я хочу выиграть больше всех, хочу превзойти Джоковича и его 24, но 23… 23, мы говорим, верно? Без шуток, согласен, — приводит слова Алькараса COPE.