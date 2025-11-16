Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас ответил на вопросы про семью, друзей, хобби и страхи

Карлос Алькарас ответил на вопросы про семью, друзей, хобби и страхи
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на различные вопросы о своей жизни.

— Ты всё ещё живёшь с родителями. Почему ещё ждёшь?
— Мне ещё несколько лет до переезда. Поскольку я провожу много времени вдали от дома, мама всегда хочет, чтобы я вернулся домой.

— Я всегда вижу тебя в компании людей на турнирах и в отпуске. Сколько у тебя настоящих друзей?
— Хороший вопрос. У меня дома несколько компаний… У меня их довольно много, особенно моя давняя группа, которая знает меня лучше всех.

— Идеальные выходные, где и чем занимаешься?
— Дома, играю в гольф.

— Что ты коллекционируешь?
— Кроссовки. Я этим серьёзно увлекся. Ещё пытаюсь заняться часами, которые мне тоже очень нравятся.

— Кем ты восхищаешься?
— Я всегда восхищался Рафой [Надалем]. Сейчас я восхищаюсь многими игроками: их спортивными достижениями, чувством стиля.

— Что ты ненавидишь?
— Очень мало вещей.

— Что тебя пугает?
— Жить жизнью, которой не хочешь. Попасть в замкнутый круг того, чего совсем не хочешь делать, — приводит слова Алькараса COPE.

Материалы по теме
Алькарас ответил, победил бы он в финалах ТБШ с пиковыми Федерером, Джоковичем и Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android