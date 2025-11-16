Карлос Алькарас ответил на вопросы про семью, друзей, хобби и страхи

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на различные вопросы о своей жизни.

— Ты всё ещё живёшь с родителями. Почему ещё ждёшь?

— Мне ещё несколько лет до переезда. Поскольку я провожу много времени вдали от дома, мама всегда хочет, чтобы я вернулся домой.

— Я всегда вижу тебя в компании людей на турнирах и в отпуске. Сколько у тебя настоящих друзей?

— Хороший вопрос. У меня дома несколько компаний… У меня их довольно много, особенно моя давняя группа, которая знает меня лучше всех.

— Идеальные выходные, где и чем занимаешься?

— Дома, играю в гольф.

— Что ты коллекционируешь?

— Кроссовки. Я этим серьёзно увлекся. Ещё пытаюсь заняться часами, которые мне тоже очень нравятся.

— Кем ты восхищаешься?

— Я всегда восхищался Рафой [Надалем]. Сейчас я восхищаюсь многими игроками: их спортивными достижениями, чувством стиля.

— Что ты ненавидишь?

— Очень мало вещей.

— Что тебя пугает?

— Жить жизнью, которой не хочешь. Попасть в замкнутый круг того, чего совсем не хочешь делать, — приводит слова Алькараса COPE.