Карлос Алькарас ответил на вопросы про семью, друзей, хобби и страхи

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на различные вопросы о своей жизни.
— Ты всё ещё живёшь с родителями. Почему ещё ждёшь?
— Мне ещё несколько лет до переезда. Поскольку я провожу много времени вдали от дома, мама всегда хочет, чтобы я вернулся домой.
— Я всегда вижу тебя в компании людей на турнирах и в отпуске. Сколько у тебя настоящих друзей?
— Хороший вопрос. У меня дома несколько компаний… У меня их довольно много, особенно моя давняя группа, которая знает меня лучше всех.
— Идеальные выходные, где и чем занимаешься?
— Дома, играю в гольф.
— Что ты коллекционируешь?
— Кроссовки. Я этим серьёзно увлекся. Ещё пытаюсь заняться часами, которые мне тоже очень нравятся.
— Кем ты восхищаешься?
— Я всегда восхищался Рафой [Надалем]. Сейчас я восхищаюсь многими игроками: их спортивными достижениями, чувством стиля.
— Что ты ненавидишь?
— Очень мало вещей.
— Что тебя пугает?
— Жить жизнью, которой не хочешь. Попасть в замкнутый круг того, чего совсем не хочешь делать, — приводит слова Алькараса COPE.