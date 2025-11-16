Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не включил поворотник». Карлос Алькарас рассказал, как сдавал экзамен на права

«Не включил поворотник». Карлос Алькарас рассказал, как сдавал экзамен на права
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как сдавал экзамен на водительские права.

— Я слышал, что ты очень нервничал, когда получал водительские права, и что в тот день тебе тоже было страшно.
— Да, да, это правда. Я очень нервничал. Получение водительских прав было для меня очень чёткой личной целью. Даже скажу вам, что начал экзамен с одной ошибкой — за то, что не включил поворотник, когда трогался с места. Так что представьте, как я нервничал… — приводит слова Алькараса COPE.

Сегодня, 16 ноября, Алькарас сыграет в финале Итогового турнира с итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
Алькарас ответил, победил бы он в финалах ТБШ с пиковыми Федерером, Джоковичем и Надалем
Материалы по теме
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android