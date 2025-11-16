«Не включил поворотник». Карлос Алькарас рассказал, как сдавал экзамен на права

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как сдавал экзамен на водительские права.

— Я слышал, что ты очень нервничал, когда получал водительские права, и что в тот день тебе тоже было страшно.

— Да, да, это правда. Я очень нервничал. Получение водительских прав было для меня очень чёткой личной целью. Даже скажу вам, что начал экзамен с одной ошибкой — за то, что не включил поворотник, когда трогался с места. Так что представьте, как я нервничал… — приводит слова Алькараса COPE.

Сегодня, 16 ноября, Алькарас сыграет в финале Итогового турнира с итальянцем Янником Синнером.