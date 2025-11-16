Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ллейтон Хьюитт сыграет со своим сыном в парном разряде на «челленджере» в Австралии

Ллейтон Хьюитт сыграет со своим сыном в парном разряде на «челленджере» в Австралии
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт получил уайлд-кард на «челленджер» в Сиднее (Австралия) в парном разряде со своим 16-летним сыном Крузом Хьюиттом.

Круз Хьюитт занимает 818-ю строчку мирового рейтинга ATP. Ллейтон завершил карьеру в 2016 году в одиночном разряде, последний парный матч провёл в 2020 году. Сейчас ему 44 года, на 2025 год он является последним австралийцем, победившем на ТБШ в мужском одиночном разряде.

В первом круге отец и сын Хьюитты сыграют с австралийскими теннисистами Хейденом Джонсом и Павле Маринковым.

Материалы по теме
Алькарас ответил, победил бы он в финалах ТБШ с пиковыми Федерером, Джоковичем и Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android