Ллейтон Хьюитт сыграет со своим сыном в парном разряде на «челленджере» в Австралии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт получил уайлд-кард на «челленджер» в Сиднее (Австралия) в парном разряде со своим 16-летним сыном Крузом Хьюиттом.

Круз Хьюитт занимает 818-ю строчку мирового рейтинга ATP. Ллейтон завершил карьеру в 2016 году в одиночном разряде, последний парный матч провёл в 2020 году. Сейчас ему 44 года, на 2025 год он является последним австралийцем, победившем на ТБШ в мужском одиночном разряде.

В первом круге отец и сын Хьюитты сыграют с австралийскими теннисистами Хейденом Джонсом и Павле Маринковым.