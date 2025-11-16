Синнер: несколько лет назад я был в ситуации, когда ни разу не выигрывал у Медведева

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём настрое перед матчами.

— Когда вы говорите, что каждый матч может иметь другой исход, кроме победы, говорите это, чтобы убедить себя или чтобы рассказать нам?

— Честно говоря, даже не знаю, что вам ответить. Вы задаёте мне такие вопросы… Несколько лет назад был в ситуации, когда ни разу не выигрывал у Медведева. Когда находишь ключ к игроку, это может сработать один раз, два или три, но никогда не знаешь. Поэтому всегда нужно быть готовым.

Я выхожу на корт, чтобы выложиться на все 100%. Если я сегодня [готов] на 100%, выкладываюсь на все 100%, если на 80%, выкладываюсь на полную. Уровень уверенности меняется от дня ко дню, каждый матч очень важен, особенно в конце года, — приводит слова Синнера Ubitennis.