Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: несколько лет назад я был в ситуации, когда ни разу не выигрывал у Медведева

Синнер: несколько лет назад я был в ситуации, когда ни разу не выигрывал у Медведева
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём настрое перед матчами.

— Когда вы говорите, что каждый матч может иметь другой исход, кроме победы, говорите это, чтобы убедить себя или чтобы рассказать нам?
— Честно говоря, даже не знаю, что вам ответить. Вы задаёте мне такие вопросы… Несколько лет назад был в ситуации, когда ни разу не выигрывал у Медведева. Когда находишь ключ к игроку, это может сработать один раз, два или три, но никогда не знаешь. Поэтому всегда нужно быть готовым.

Я выхожу на корт, чтобы выложиться на все 100%. Если я сегодня [готов] на 100%, выкладываюсь на все 100%, если на 80%, выкладываюсь на полную. Уровень уверенности меняется от дня ко дню, каждый матч очень важен, особенно в конце года, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android