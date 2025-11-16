Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Николай Давыденко рассказал, за кого болеет в финале Итогового чемпионата ATP — 2025

Николай Давыденко рассказал, за кого болеет в финале Итогового чемпионата ATP — 2025
Николай Давыденко
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира из России Николай Давыденко назвал теннисиста, за которого болеет в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. Сегодня, 16 ноября, в решающем матче турнира на корт выйдут первый и второй номера мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Конечно, хочу, чтобы выиграл Алькарас после вчерашнего полуфинала. Он просто великолепно играл», — приводит слова Давыденко телеграм-канал «BB Tennis».

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android