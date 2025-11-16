Николай Давыденко рассказал, за кого болеет в финале Итогового чемпионата ATP — 2025

Бывшая третья ракетка мира из России Николай Давыденко назвал теннисиста, за которого болеет в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. Сегодня, 16 ноября, в решающем матче турнира на корт выйдут первый и второй номера мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

«Конечно, хочу, чтобы выиграл Алькарас после вчерашнего полуфинала. Он просто великолепно играл», — приводит слова Давыденко телеграм-канал «BB Tennis».

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.