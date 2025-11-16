Циципас: если ты отдыхаешь только тогда, когда выгорел, то это не отдых. Это выживание

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился размышлениями об отдыхе и выгорании.

«Если ты отдыхаешь только тогда, когда совсем выгорел, это не отдых. Это выживание», — написал Циципас в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. Н В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Последний раз грек выступал на выставочном турнире Six Kings Slam. В 1/4 финала он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.