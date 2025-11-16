Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: если ты отдыхаешь только тогда, когда выгорел, то это не отдых. Это выживание

Циципас: если ты отдыхаешь только тогда, когда выгорел, то это не отдых. Это выживание
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился размышлениями об отдыхе и выгорании.

«Если ты отдыхаешь только тогда, когда совсем выгорел, это не отдых. Это выживание», — написал Циципас в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. Н В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Последний раз грек выступал на выставочном турнире Six Kings Slam. В 1/4 финала он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
Стефанос Циципас назвал пять навыков, которым бы научил каждого 18-летнего подростка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android