Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко — о финале Итогового: от Алькараса и Синнера ждут повторения «Ролан Гаррос»

Селиваненко — о финале Итогового: от Алькараса и Синнера ждут повторения «Ролан Гаррос»
Алексей Селиваненко
Аудио-версия:
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о финале Итогового чемпионата АТР — 2025, где в борьбе за титул сойдутся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Это будет шестая очная встреча между теннисистами в этом сезоне. Россиянин отметил, что ждёт противостояние такого же уровня, как на «Ролан Гаррос» — 2025. Там Алькарас перевернул ход встречи, проигрывая по сетам 0-2, и в итоге завоевал главный трофей.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Карлос и Янник задали такой уровень игры, что теперь все ожидают каждый раз повторения эпического финала «Ролан Гаррос». Хотя, конечно, такое сложно повторить. Но в любом случае их матчи уже стали новой классикой», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Николай Давыденко рассказал, за кого болеет в финале Итогового чемпионата ATP — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android