Селиваненко — о финале Итогового: от Алькараса и Синнера ждут повторения «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о финале Итогового чемпионата АТР — 2025, где в борьбе за титул сойдутся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Это будет шестая очная встреча между теннисистами в этом сезоне. Россиянин отметил, что ждёт противостояние такого же уровня, как на «Ролан Гаррос» — 2025. Там Алькарас перевернул ход встречи, проигрывая по сетам 0-2, и в итоге завоевал главный трофей.

«Карлос и Янник задали такой уровень игры, что теперь все ожидают каждый раз повторения эпического финала «Ролан Гаррос». Хотя, конечно, такое сложно повторить. Но в любом случае их матчи уже стали новой классикой», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.