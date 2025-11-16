Селиваненко — о финале Итогового: от Алькараса и Синнера ждут повторения «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о финале Итогового чемпионата АТР — 2025, где в борьбе за титул сойдутся испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Это будет шестая очная встреча между теннисистами в этом сезоне. Россиянин отметил, что ждёт противостояние такого же уровня, как на «Ролан Гаррос» — 2025. Там Алькарас перевернул ход встречи, проигрывая по сетам 0-2, и в итоге завоевал главный трофей.
|1
|2
|3
|
|
«Карлос и Янник задали такой уровень игры, что теперь все ожидают каждый раз повторения эпического финала «Ролан Гаррос». Хотя, конечно, такое сложно повторить. Но в любом случае их матчи уже стали новой классикой», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 16 ноября 2025
-
18:08
-
17:39
-
17:33
-
17:00
-
16:38
-
16:12
-
15:57
-
15:37
-
14:19
-
13:57
-
13:42
-
13:02
-
12:33
-
12:10
-
11:53
-
11:39
-
10:42
-
10:30
-
10:17
-
10:06
-
09:30
-
09:19
-
01:29
-
00:45
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:07
-
00:05
-
00:01
- 15 ноября 2025
-
23:47
-
23:37
-
23:20
-
23:09
-
23:03