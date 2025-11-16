Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Испытал величайшую радость». Циципас — о победе на Итоговом чемпионате ATP — 2019

«Испытал величайшую радость». Циципас — о победе на Итоговом чемпионате ATP — 2019
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился воспоминаниями о победе на Итоговом чемпионате ATP в 2019 году.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 7 7
7 8 		2 6 4
         
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

«Шесть лет назад я испытал свою величайшую радость как теннисист, выиграв Итоговый турнир ATP в своём дебюте. Особенно прекрасно было делить эту сцену с Доми, моим лучшим другом на турнирах. Кайф, возможно, прошёл, но сделаю всё, чтобы испытать это снова», — написал Циципас в социальных сетях.

На Итоговом чемпионате ATP — 2019 Циципас в решающем матче обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Материалы по теме
Циципас: если отдыхаешь только тогда, когда выгорел, это не отдых. Это выживание
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android