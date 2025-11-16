«Испытал величайшую радость». Циципас — о победе на Итоговом чемпионате ATP — 2019
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился воспоминаниями о победе на Итоговом чемпионате ATP в 2019 году.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2019, воскресенье. 21:00 МСК
6
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|2
|6 4
5
Доминик Тим
Д. Тим
«Шесть лет назад я испытал свою величайшую радость как теннисист, выиграв Итоговый турнир ATP в своём дебюте. Особенно прекрасно было делить эту сцену с Доми, моим лучшим другом на турнирах. Кайф, возможно, прошёл, но сделаю всё, чтобы испытать это снова», — написал Циципас в социальных сетях.
На Итоговом чемпионате ATP — 2019 Циципас в решающем матче обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).
