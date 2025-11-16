Харри Хелиёваара и Генри Паттен стали чемпионами Итогового чемпионата ATP — 2025 в паре

Пара финского теннисиста Харри Хелиёваары и британца Генри Паттена стала победителем Итогового чемпионата ATP — 2025 в парном разряде. В решающем матче они обыграли британцев Джо Солсбери и Нила Скупски со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Хелиёваара и Паттен пять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Солсбери и Скупски один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.