Харри Хелиёваара и Генри Паттен стали чемпионами Итогового чемпионата ATP — 2025 в паре
Пара финского теннисиста Харри Хелиёваары и британца Генри Паттена стала победителем Итогового чемпионата ATP — 2025 в парном разряде. В решающем матче они обыграли британцев Джо Солсбери и Нила Скупски со счётом 7:5, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Хелиёваара и Паттен пять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Солсбери и Скупски один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
