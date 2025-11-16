Скидки
Жена Джоковича пошутила над сложностями в изучении греческого языка

Новак Джокович с супругой Еленой
Елена Джокович, супруга 24-кратного победителя ТБШ сербского теннисиста Новака Джоковича, высказалась о трудностях изучения греческого языка. Семья переехала в Грецию недавно после студенческих протестов в Сербии. В социальных сетях Елена поделилась видео, на котором одна из студенток пытается понять греческий алфавит. Жена спортсмена намекнула, что узнала себя в герое ролика.

«Это я», — написала Джокович в социальных сетях.

Ранее в интервью Джокович сказал, что переезд не был спланированным. Он отметил, что старается создать для своих детей благоприятную психологическую среду для развития и следит за их адаптацией к новой жизни.

