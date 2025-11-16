Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Это была настоящая мечта». Паттен и Хелиёваара — о победе на Итоговом чемпионате ATP

Финский теннисист Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен прокомментировали победу на Итоговом чемпионате ATP в парном разряде. В решающем матче они обыграли британцев Джо Солсбери и Нила Скупски со счётом 7:5, 6:3.

«Это трудно описать. Всю неделю я смотрел на список победителей, там были грандиозные имена, думал, если когда-нибудь моё имя там появится, буду очень горд. Стоять рядом с Генри нереально», — приводит слова Хелиёваары официальный сайт ATP.

«Теннис у меня довольно хороший, но вовлечённость была особенной. Для меня это была настоящая мечта. Элли (невеста Генри Паттена. — Прим. «Чемпионата») поддерживала меня всю неделю. Сейчас я очень счастлив. Иметь такую партнёршу, как она, и партнёра, как Генри — невероятная удача», — сказал Паттен.