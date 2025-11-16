Тим Хенмэн раскритиковал Александра Зверева за игру на Итоговом чемпионате — 2025

Экс-теннисист из Великобритании Тим Хенмэн подверг критике игру немецкого спортсмена Александра Зверева на Итоговом чемпионате АТР. Он намекнул, что в команде третьей ракетки мира должны произойти изменения.

«Я не вижу никакого плана на корте. Его подача феноменальна и удерживает его в матчах, но с задней линии форхенд выглядит уязвимым. Он действует слишком осторожно, отступает назад. Мне кажется, ему нужно отойти в сторону и заново себя изобрести. Не знаю, какое влияние оказывают отец и брат, но ему нужны новые импульсы», — приводит слова Хенмэна Eurosport.de.

В Турине Зверев не смог выйти из группы, уступив Яннику Синнеру (Италия) и Феликсу Оже-Альяссиму (Канада).