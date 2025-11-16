Алькарас и Синнер — первые с 1970 года, кто встретились в финалах трёх ТБШ и ATP Finals

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер стали первой парой с 1970 года, которая встретилась в финалах на трёх и более ТБШ и Итоговом чемпионате ATP в одном сезоне. Об этом сообщает OptaAce.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Янник Синнер на Итоговом чемпионате ATP.