«Сезон был невероятным и без этих трёх месяцев». Синнер — о результатах в 2025 году

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, не жаль ли ему тех трёх месяцев в этом году, которые он пропустил из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

- В 2025 году ты сыграл в четырёх финалах «Большого шлема» и «Мастерсе». Жалко ли потерянные три месяца?

— Мы не можем знать, что было бы за эти три месяца, но я больше не думаю об этом. Сезон был невероятным и без этих трёх месяцев. Всё происходит с причинами. В Париже я проиграл как проиграл, но, возможно, именно поэтому выиграл Уимблдон. Рад быть в такой позиции и закончить с ещё одним финалом — это здорово. Очень доволен, — приводит слова Синнера Ubitennis.