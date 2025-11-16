Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Им придётся играть очень много матчей». Турсунов — о соперничестве Алькараса и Синнера

«Им придётся играть очень много матчей». Турсунов — о соперничестве Алькараса и Синнера
Дмитрий Турсунов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о противостоянии Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Он отметил, что им предстоит провести вместе много встреч, а также провёл параллель между ними и «Большой тройкой». Сегодня, 16 ноября, испанец и итальянец проводят шестую очную встречу в сезоне-2025 — они разыгрывают трофей Итогового чемпионата АТР.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
4
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Если посмотреть, сколько играли между собой Рафа [Надаль] с Федерером и Джоковичем, и тот же Энди Маррей, думаю, им придётся играть очень много матчей. Они это прекрасно понимают. Как бы это ни было странно, тебе нужен соперник, который поможет превосходить самого себя. Здесь надо быть объективно готовым к тому, что им придётся провести 40, 50, 60 матчей… Ещё неизвестно, появятся ли какие-то имена, которые им будут противостоять», — приводит слова Турсунова телеграм-канал «BB Tennis».

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android