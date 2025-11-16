«Им придётся играть очень много матчей». Турсунов — о соперничестве Алькараса и Синнера

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о противостоянии Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Он отметил, что им предстоит провести вместе много встреч, а также провёл параллель между ними и «Большой тройкой». Сегодня, 16 ноября, испанец и итальянец проводят шестую очную встречу в сезоне-2025 — они разыгрывают трофей Итогового чемпионата АТР.

«Если посмотреть, сколько играли между собой Рафа [Надаль] с Федерером и Джоковичем, и тот же Энди Маррей, думаю, им придётся играть очень много матчей. Они это прекрасно понимают. Как бы это ни было странно, тебе нужен соперник, который поможет превосходить самого себя. Здесь надо быть объективно готовым к тому, что им придётся провести 40, 50, 60 матчей… Ещё неизвестно, появятся ли какие-то имена, которые им будут противостоять», — приводит слова Турсунова телеграм-канал «BB Tennis».

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.