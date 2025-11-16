«Видимо, у них дома дела посерьёзнее». Синнер — о поддержке семьи на Итоговом турнире ATP

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что его родители не приехали на финал Итогового чемпионата ATP — 2025. В эти минуты в решающем матче он играет с испанцем Карлосом Алькарасом.

— Каким будет Синнер по сравнению с двумя предыдущими финалами? Приедут ли родственники?

— Здесь был мой брат. Мама и папа не приедут — видимо, у них дома дела посерьёзнее. Для нас, играющих весь год, трудно сказать, как мы сыграем в следующих финалах. Я сделал большой прогресс по сравнению с прошлым годом. Играю лучше во всём, но это моё личное мнение, — приводит слова Синнера Ubitennis.