Алькарас — Синнер: итальянец на тай-брейке выиграл первый сет финала Итогового чемпионата
Поделиться
Сегодня, 16 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) проходит заключительный игровой день Итогового турнира ATP. В матче за титул встречаются шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. После первого сета счёт 7:6 (7:4) в пользу итальянца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Отметим, при счёте 5:4 Алькарас брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой.
Счёт личных встреч — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
22:55
-
22:54
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
21:44
-
21:34
-
21:12
-
20:42
-
20:40
-
20:25
-
20:24
-
20:01
-
19:57
-
19:28
-
19:10
-
19:05
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:33
-
17:00
-
16:38
-
16:12
-
15:57
-
15:37
-
14:19
-
13:57
-
13:42
-
13:02
-
12:33
-
12:10
-
11:53
-
11:39
-
10:42