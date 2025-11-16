Скидки
Теннис

Алькарас — Синнер: итальянец на тай-брейке выиграл первый сет финала Итогового чемпионата

Сегодня, 16 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) проходит заключительный игровой день Итогового турнира ATP. В матче за титул встречаются шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. После первого сета счёт 7:6 (7:4) в пользу итальянца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Отметим, при счёте 5:4 Алькарас брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой.

Счёт личных встреч — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.

