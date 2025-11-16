Скидки
Теннис

Финал Итогового чемпионата ATP прервали из-за зрителя, которому стало плохо

Карлос Алькарас и Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Матч Карлоса Алькараса и Янника Синнера в рамках финала Итогового чемпионата АТР — 2025 был прерван из-за плохого самочувствия у одного из зрителей, запросившего медицинскую помощь. Встречу остановили при счёте 2:1 (40:40) в пользу испанца. Теннисисты успели провести на корте 14 минут. Пауза длилась больше 10 минут, после чего финалисты продолжили свою игру.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
4
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты вместе с главным судьёй рассуждали о причинах плохого самочувствия. Алькарас отметил, что на крытой арене достаточно жарко.

10 ноября на Итоговом чемпионате ATP — 2025 скончались два болельщика. 78-летний зритель потерял сознание на трибунах во время матча итальянца Лоренцо Музетти и американца Тейлора Фрица. До этого утром в фан-зоне на площади недалеко от арены стало плохо 70-летнему мужчине. Оба болельщика были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
Live
Синнер и Алькарас сражаются за титул Итогового чемпионата ATP! Чьим будет трофей? LIVE!
