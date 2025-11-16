Финал Итогового чемпионата ATP прервали из-за зрителя, которому стало плохо

Матч Карлоса Алькараса и Янника Синнера в рамках финала Итогового чемпионата АТР — 2025 был прерван из-за плохого самочувствия у одного из зрителей, запросившего медицинскую помощь. Встречу остановили при счёте 2:1 (40:40) в пользу испанца. Теннисисты успели провести на корте 14 минут. Пауза длилась больше 10 минут, после чего финалисты продолжили свою игру.
Теннисисты вместе с главным судьёй рассуждали о причинах плохого самочувствия. Алькарас отметил, что на крытой арене достаточно жарко.
10 ноября на Итоговом чемпионате ATP — 2025 скончались два болельщика. 78-летний зритель потерял сознание на трибунах во время матча итальянца Лоренцо Музетти и американца Тейлора Фрица. До этого утром в фан-зоне на площади недалеко от арены стало плохо 70-летнему мужчине. Оба болельщика были госпитализированы, но спасти их не удалось.
