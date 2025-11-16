Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой в финале Итогового турнира ATP
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас по ходу финала на Итоговом чемпионате ATP — 2025 при счёте 5:4 взял медицинский перерыв из-за проблем с правой ногой. К испанцу вышел физиотерапевт и начал растирать ему мышцы чуть выше колена. В финале на Итоговом чемпионате ATP Алькарас встречается с четырёхкратным победителем мэйджоров, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Фото: Скриншот из трансляции
Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.
