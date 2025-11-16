Фото: Густаво Куэртен посетил финал Итогового чемпионата ATP — 2025

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен посетил финальный матч Итогового чемпионата ATP — 2025, где встречаются шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алькараса и Синнера. Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (7-2 на харде, 1-0 на харде в зале). В этом сезоне они успели встретиться пять раз, четыре победы одержал Алькарас, Синнер — одну.