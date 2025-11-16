Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP, обыграв Карлоса Алькараса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче он обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Алькараса пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Синнер защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.