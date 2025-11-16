Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — первый теннисист, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета

Янник Синнер — первый теннисист, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Янник Синнер
Комментарии

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть два раза подряд Итоговый чемпионат ATP без потери сета. Сегодня, 16 ноября, он одолел Карлоса Алькараса в Турине со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Синнер выиграл Итоговый чемпионат АТР в 2024 году. Тогда он переиграл американского теннисиста Тейлора Фрица. Сегодняшний трофей для итальянца стал 24-м в карьере и шестым в этом сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.

Янник Синнер также одержал 59-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. На его счету 71 из 78 побед в последних матчах.

