Янник Синнер — первый теннисист, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть два раза подряд Итоговый чемпионат ATP без потери сета. Сегодня, 16 ноября, он одолел Карлоса Алькараса в Турине со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Синнер выиграл Итоговый чемпионат АТР в 2024 году. Тогда он переиграл американского теннисиста Тейлора Фрица. Сегодняшний трофей для итальянца стал 24-м в карьере и шестым в этом сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.

Янник Синнер также одержал 59-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. На его счету 71 из 78 побед в последних матчах.