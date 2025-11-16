Янник Синнер — первый теннисист, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Поделиться
Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть два раза подряд Итоговый чемпионат ATP без потери сета. Сегодня, 16 ноября, он одолел Карлоса Алькараса в Турине со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Синнер выиграл Итоговый чемпионат АТР в 2024 году. Тогда он переиграл американского теннисиста Тейлора Фрица. Сегодняшний трофей для итальянца стал 24-м в карьере и шестым в этом сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.
Янник Синнер также одержал 59-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. На его счету 71 из 78 побед в последних матчах.
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
22:55
-
22:54
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
21:44
-
21:34
-
21:12
-
20:42
-
20:40
-
20:25
-
20:24
-
20:01
-
19:57
-
19:28
-
19:10
-
19:05
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:33
-
17:00
-
16:38
-
16:12
-
15:57
-
15:37
-
14:19
-
13:57
-
13:42
-
13:02
-
12:33
-
12:10
-
11:53
-
11:39
-
10:42