Фото: эмоции Янника Синнера после победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче он обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5. После победы Синнер упал на корт, а затем обнялся с Алькарасом и пожал руку судье на вышке.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Синнер защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.
