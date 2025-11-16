Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: эмоции Янника Синнера после победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025

Фото: эмоции Янника Синнера после победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче он обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5. После победы Синнер упал на корт, а затем обнялся с Алькарасом и пожал руку судье на вышке.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Синнер защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
Синнер — победитель Итогового чемпионате ATP! Алькарас проиграл. LIVE!
Live
Синнер — победитель Итогового чемпионате ATP! Алькарас проиграл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android