Фото: эмоции Янника Синнера после победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче он обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5. После победы Синнер упал на корт, а затем обнялся с Алькарасом и пожал руку судье на вышке.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Синнер защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.