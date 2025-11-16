Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер добился больше 91% побед в матчах на крытом харде за последний год

Янник Синнер добился больше 91% побед в матчах на крытом харде за последний год
Янник Синнер
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 91,6% побед в матчах в закрытых помещениях за последний год. В активе итальянца 131 победа против 12 поражений. Это шестой показатель в истории. По нему он обошёл Новака Джоковича, который показал успешные результаты на крытом харде в 2014—2015 годах (91,1% побед).

Лидером рейтинга по данному показателю является Роджер Федерер (95,1%). Следом расположились Джимми Коннорс (94,0%), Бьорн Борг (92,8%), Джон Макинрой (92,7%) и Иван Лендл (92,4%).

Сегодня, 16 ноября, Синнер одержал победу в финале Итогового чемпионата АТР. Со счётом 7:6 (7:4), 7:5 он одолел испанца Карлоса Алькараса.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Материалы по теме
Янник Синнер — первый теннисист, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android