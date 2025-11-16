Янник Синнер добился больше 91% побед в матчах на крытом харде за последний год
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 91,6% побед в матчах в закрытых помещениях за последний год. В активе итальянца 131 победа против 12 поражений. Это шестой показатель в истории. По нему он обошёл Новака Джоковича, который показал успешные результаты на крытом харде в 2014—2015 годах (91,1% побед).
Лидером рейтинга по данному показателю является Роджер Федерер (95,1%). Следом расположились Джимми Коннорс (94,0%), Бьорн Борг (92,8%), Джон Макинрой (92,7%) и Иван Лендл (92,4%).
Сегодня, 16 ноября, Синнер одержал победу в финале Итогового чемпионата АТР. Со счётом 7:6 (7:4), 7:5 он одолел испанца Карлоса Алькараса.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
