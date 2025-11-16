Скидки
Теннис

Янник Синнер — девятый в истории, кто выиграл Итоговый чемпионат ATP два раза подряд

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал девятым мужчиной в истории, который выиграл Итоговый чемпионат ATP два раза подряд. В решающем матче он обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Ранее несколько раз подряд Итоговый чемпионат ATP выигрывали румын Илие Настасе, швед Бьорн Борг, американцы Иван Лендл, Джон Макинрой, Пит Сампрас, австралиец Ллейтон Хьюитт, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.

