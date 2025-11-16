Янник Синнер — девятый в истории, кто выиграл Итоговый чемпионат ATP два раза подряд

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал девятым мужчиной в истории, который выиграл Итоговый чемпионат ATP два раза подряд. В решающем матче он обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Ранее несколько раз подряд Итоговый чемпионат ATP выигрывали румын Илие Настасе, швед Бьорн Борг, американцы Иван Лендл, Джон Макинрой, Пит Сампрас, австралиец Ллейтон Хьюитт, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.