Теннис

Стало известно, что Янник Синнер написал на камере после финала Итогового чемпионата ATP

Стало известно, что Янник Синнер написал на камере после финала Итогового чемпионата ATP
Вторая ракетка мира Янник Синнер оставил послание для своих болельщиков после финала Итогового чемпионата АТР — 2025. Сегодня, 16 ноября, итальянец одолел испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Фото: кадр из трансляции

«Grazie a tutti (спасибо всем. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Синнер на камере после финала.

Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть два раза подряд Итоговый чемпионат ATP без потери сета. Он также одержал 59-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. На счету Янника 71 из 78 побед в последних матчах. Сегодняшний трофей для итальянца стал 24-м в карьере и шестым в этом сезоне.

Новости. Теннис
