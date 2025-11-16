Стало известно, что Янник Синнер написал на камере после финала Итогового чемпионата ATP

Вторая ракетка мира Янник Синнер оставил послание для своих болельщиков после финала Итогового чемпионата АТР — 2025. Сегодня, 16 ноября, итальянец одолел испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Фото: кадр из трансляции

«Grazie a tutti (спасибо всем. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Синнер на камере после финала.

Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть два раза подряд Итоговый чемпионат ATP без потери сета. Он также одержал 59-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. На счету Янника 71 из 78 побед в последних матчах. Сегодняшний трофей для итальянца стал 24-м в карьере и шестым в этом сезоне.