«Нет лучшего завершения сезона». Синнер — о победе на Итоговом чемпионате ATP — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP — 2025. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5.

«Это означает не только теннис. Мы индивидуальные спортсмены, но без команды это невозможно. Отпраздновать этот трофей в конце года после таких интенсивных последних месяцев — для меня нет лучшего завершения сезона. Это был очень тяжёлый и напряжённый матч. В первом сете у меня был сетбол. Чрезвычайно доволен тем, как справился с ситуацией. Для меня это очень многое значит.

Было сложно… С Карлосом нужно играть на пределе своих возможностей. Иногда очень хорошо подавал. Он один из лучших, если не лучший возвращающий в игре. Конечно, там есть и Джокович. Очень счастлив. Матч был очень и очень тяжёлым. Но для меня это много значит — закончить сезон именно так. Это потрясающе», — сказал Синнер в интервью на корте.

Материалы по теме Янник Синнер — девятый в истории, кто выиграл Итоговый чемпионат ATP два раза подряд