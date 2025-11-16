Алькарас — Синнеру: надеюсь, ты будешь готов к следующему году, потому что я буду готов

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после поражения в финале Итогового чемпионата ATР обратился к итальянцу Яннику Синнеру. Алькарас уступил со счётом 6:7 (4:7), 5:7.
«Очень и очень доволен уровнем своей игры сегодня. Играл против человека, который не проигрывал на закрытых кортах два года. Это говорит о том, каким великим игроком ты являешься. Вы с командой всегда проделываете отличную работу. После каждого поражения ты возвращаешься ещё сильнее. У тебя их не так много, но всё равно становишься сильнее. Это заслуженно.
Хочу сказать, что для тебя это был отличный год. Пора отдохнуть. Надеюсь, будешь готов к следующему году, потому что я тоже буду готов. Надеюсь, сыграю с тобой ещё в большем числе финалов. Заслуженный год. Заслуженный трофей», — сказал Алькарас на церемонии награждения.
