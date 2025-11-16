Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — Синнеру: надеюсь, ты будешь готов к следующему году, потому что я буду готов

Алькарас — Синнеру: надеюсь, ты будешь готов к следующему году, потому что я буду готов
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после поражения в финале Итогового чемпионата ATР обратился к итальянцу Яннику Синнеру. Алькарас уступил со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Очень и очень доволен уровнем своей игры сегодня. Играл против человека, который не проигрывал на закрытых кортах два года. Это говорит о том, каким великим игроком ты являешься. Вы с командой всегда проделываете отличную работу. После каждого поражения ты возвращаешься ещё сильнее. У тебя их не так много, но всё равно становишься сильнее. Это заслуженно.

Хочу сказать, что для тебя это был отличный год. Пора отдохнуть. Надеюсь, будешь готов к следующему году, потому что я тоже буду готов. Надеюсь, сыграю с тобой ещё в большем числе финалов. Заслуженный год. Заслуженный трофей», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Материалы по теме
«Нет лучшего завершения сезона». Синнер — о победе на Итоговом чемпионате ATP — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android