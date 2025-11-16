Скидки
«Заслужил первое место в рейтинге». Синнер — Алькарасу после Итогового турнира ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025 обратился к лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу. В решающем матче Синнер обыграл Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Не готов говорить по-испански. Дайте мне ещё немного времени. Потрясающий сезон, Карлос. Потрясающе, что ты делаешь — вся команда. Знаю, это огромная работа. У тебя много замечательных воспоминаний в карьере. Заслужил первое место в рейтинге. Мы ещё не говорили, но я невероятно рад. Если бы это был не я, а другой игрок, всегда бы выбрал тебя. Ты определённо тот, на которого я равняюсь. Большая мотивация. Мне это нужно. Каждая тренировка с большой целью. Мы все очень рады. Все фанаты счастливы видеть твою игру. Ты самый энергичный игрок. Так держать. Желаю удачи… Знаю, у тебя ещё один турнир впереди… Тебе тоже нужен заслуженный отдых. Надеюсь увидеть тебя снова в следующем году», — сказал Синнер на церемонии награждения.

