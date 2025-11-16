«Заслужил первое место в рейтинге». Синнер — Алькарасу после Итогового турнира ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025 обратился к лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу. В решающем матче Синнер обыграл Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Не готов говорить по-испански. Дайте мне ещё немного времени. Потрясающий сезон, Карлос. Потрясающе, что ты делаешь — вся команда. Знаю, это огромная работа. У тебя много замечательных воспоминаний в карьере. Заслужил первое место в рейтинге. Мы ещё не говорили, но я невероятно рад. Если бы это был не я, а другой игрок, всегда бы выбрал тебя. Ты определённо тот, на которого я равняюсь. Большая мотивация. Мне это нужно. Каждая тренировка с большой целью. Мы все очень рады. Все фанаты счастливы видеть твою игру. Ты самый энергичный игрок. Так держать. Желаю удачи… Знаю, у тебя ещё один турнир впереди… Тебе тоже нужен заслуженный отдых. Надеюсь увидеть тебя снова в следующем году», — сказал Синнер на церемонии награждения.
- 17 ноября 2025
-
00:28
-
00:25
-
00:18
-
00:14
-
00:02
- 16 ноября 2025
-
23:40
-
23:18
-
23:18
-
23:02
-
23:02
-
22:55
-
22:54
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
21:44
-
21:34
-
21:12
-
20:42
-
20:40
-
20:25
-
20:24
-
20:01
-
19:57
-
19:28
-
19:10
-
19:05
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:33
-
17:00
-
16:38
-
16:12
-
15:57