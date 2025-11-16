Яннику Синнеру вручили трофей Итогового чемпионата ATP — 2025

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил трофей Итогового чемпионата ATP — 2025 в Турине (Италия). Сегодня, 16 ноября, во встрече за победу в заключительном соревновании сезона он одолел испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча длилась 2 часа 15 минут. За это время Синнер восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт. На счету Алькараса пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть два раза подряд Итоговый чемпионат ATP без потери сетов. Он также одержал 59-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. На счету Янника 71 победа в 78 последних матчах. Сегодняшний трофей для итальянца стал 24-м в карьере и шестым в этом сезоне.