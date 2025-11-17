Янник Синнер заработал более $ 5 млн, не проиграв ни матча на Итоговом чемпионате ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер на Итоговом чемпионате ATP — 2025 не проиграл ни матча и заработал $ 5 071 000. За сезон размер его призовых составил $ 19,12 млн.

В решающем матче Синнер обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Синнер защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open.