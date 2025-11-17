Анастасия Тихонова выиграла турнир в мексиканском Чихуахуа

Российская теннисистка 293-я ракетка мира Анастасия Тихонова одержала победу в финале турнира ITF в Чихуахуа (Мексика). Со счётом 6:4, 7:5 она одолела американскую спортсменку Хину Иноуэ (248-я строчка рейтинга).

Матч длился 1 час 47 минут. Россиянка не воспользовалась четырьмя матчболами на своей подаче.

После победы в Мексике в активе Тихоновой шесть побед на турнирах ITF и один на «челленджере» в парном разряде. 29 января 2024 года спортсменка достигла своей лучшей позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — 151-го места. Лучшим результатом Анастасии на ТБШ является участие в третьем круге квалификационного турнира Australian open — 2023.