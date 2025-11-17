Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Тихонова выиграла турнир в мексиканском Чихуахуа

Анастасия Тихонова выиграла турнир в мексиканском Чихуахуа
Анастасия Тихонова
Комментарии

Российская теннисистка 293-я ракетка мира Анастасия Тихонова одержала победу в финале турнира ITF в Чихуахуа (Мексика). Со счётом 6:4, 7:5 она одолела американскую спортсменку Хину Иноуэ (248-я строчка рейтинга).

Матч длился 1 час 47 минут. Россиянка не воспользовалась четырьмя матчболами на своей подаче.

После победы в Мексике в активе Тихоновой шесть побед на турнирах ITF и один на «челленджере» в парном разряде. 29 января 2024 года спортсменка достигла своей лучшей позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — 151-го места. Лучшим результатом Анастасии на ТБШ является участие в третьем круге квалификационного турнира Australian open — 2023.

Материалы по теме
Фото
Яннику Синнеру вручили трофей Итогового чемпионата ATP — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android