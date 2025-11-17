Скидки
Давыденко высказался о встрече Синнера и Алькараса в финале Итогового чемпионата ATP

Давыденко высказался о встрече Синнера и Алькараса в финале Итогового чемпионата ATP
Николай Давыденко
Бывшая третья ракетка мира из России Николай Давыденко высказался о финале Итогового чемпионата ATP — 2025. Вчера, 16 ноября, в финальном матче заключительного соревновании сезона Янник Синнер одолел Карлоса Алькараса. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Алькарас доминировал в длинных розыгрышах, а сейчас наоборот: все длинные розыгрыши – для зала это шесть-семь ударов – выиграл Янник», — приводит слова Давыденко телеграм-канал «BB Tennis».

Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось два раза подряд выиграть Итоговый чемпионат ATP без потери сетов. Он также одержал 59-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. На счету Янника 71 победа в 78 последних матчах. Вчерашний трофей для итальянца стал 24-м в карьере и шестым в этом сезоне.

