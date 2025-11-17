Скидки
Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения на Итоговом чемпионате ATP
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в социальных сетях опубликовал пост после поражения в финале Итогового чемпионата ATP — 2025. В решающем матче испанец уступил четырёхкратному победителю мэйджоров итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

«Поздравляю с трофеем и сезоном, Янник и команда! Надеюсь вернуться в следующем году и побороться за этот титул! Всем спасибо!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Алькарас в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-500 в Роттердаме, Лондоне, Токио, «Мастерсах» в Монте-Карло, Риме, Цинциннати, а также на «Ролан Гаррос» и US Open.

